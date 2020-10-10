«Барыс» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 10 октября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Северсталь».
Ставка: «Барыс» одержит победу в основное время за 1.73.
«Сейчас «Северсталь» выглядит очень неплохо, а «Барыс» после проигрыша на выезде со счётом 2:3 «Автомобилисту» у себя всё же обязан показать хорошую игру. Смотрятся они неплохо и в одну шайбу могут победить череповчан, скорее всего, даже в основное время.
«Северсталь» проиграла свой последний матч — со счётом 1:3 хабаровскому «Амуру». Им тяжеловато дался перелёт. И хотя Казахстан находится не так далеко от Хабаровска, всё равно это вам не на автобусе с севера на юг Москвы прокатиться, как «Динамо» и «Спартак» делают. В своей домашней игре казахстанцы, по моему мнению, просто обязаны побеждать. Так что преимущества в одну шайбу им вполне должно хватить.
Крупного счёта я не жду. Сейчас такие матчи очень редко получаются. Ну, разве что тот же «Спартак» уступил финнам со счётом 1:7, но остальные встречи завершаются низовыми результатами. Команды устают, кто-то болеет — вот и счета небольшие в результате. У череповчан относительное молодой, хороший новый вратарь, плюс команда здорово действует в обороне. У них достаточно выстроенная игра сейчас, но «Барыс» в этом сезоне силён в реализации большинства».
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