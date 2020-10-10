«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Ярославле

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: ничья за 4.10, итоговая победа «Динамо» за 2.00.

«Думаю, динамовцы разозлятся. Они чередуют победы и поражения. Вот, например, дома разгромили китайцев со счётом 6:3, а затем переехали с севера Москвы на юг, на свою бывшую арену, и уступили московским «армейцам» — 0:2. Тем не менее у них пошла игра, наладилось взаимодействие.



Подопечные Владимира Крикунова будут сражаться, несмотря на отсутствие в составе приболевшего лидера Владимира Брюквина. Ребята прибавляют от матча к матчу. Ярославцы на кураже, в прошлом матче сражались со «Спартаком» и одолели красно-белых в овертайме — 2:1. Правда, и они недосчитываются одного своего хоккеиста. Тем не менее, со своими задачами команда справляется.



В этой встрече всё так же может дойти до дополнительного времени. 60 минут соперникам явно не хватит, чтобы определить победителя, но затем москвичи выиграют. Может быть, даже и в серии буллитов, однако все равно победят. Игра будет, что называется, «на тоненького». Я также хочу предложить поставить вам на низовую игру. Больше пяти шайб мы, скорее всего, не увидим».