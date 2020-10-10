Украина — Германия: ставка Ильи Казакова на матч Лиги наций в Киеве с коэффициентом 3.78

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч групповой стадии Лиги наций Украина — Германия, который состоится 10 октября в Киеве.
Ставка: победа Германии в каждом тайме за 2.23, тотал больше 4.5 мяча за 3.78, Украина не забьёт за 1.80.
«Мы все видели разгром украинцев в матче со сборной Франции (1:7). Действительно, ситуация с заболевшими коронавирусом лишила Андрея Шевченко возможности хоть как-то управлять командой. Я бы отметил, что французы – это команда более рациональная, более аккуратная, чем немцы.
Поэтому в предстоящей игре я жду победу Германии в каждом из таймов, более четырех забитых мячей (тотал больше 4.5). Также мне кажется, что Украина не забьёт. То есть крупная победа немцев — счёт 5:0 и выше. Это мой прогноз».
- 10 октября 2020
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:28
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00