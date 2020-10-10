Украина — Германия: ставка Ильи Казакова на матч Лиги наций в Киеве с коэффициентом 3.78

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч групповой стадии Лиги наций Украина — Германия, который состоится 10 октября в Киеве.

Ставка: победа Германии в каждом тайме за 2.23, тотал больше 4.5 мяча за 3.78, Украина не забьёт за 1.80.

«Мы все видели разгром украинцев в матче со сборной Франции (1:7). Действительно, ситуация с заболевшими коронавирусом лишила Андрея Шевченко возможности хоть как-то управлять командой. Я бы отметил, что французы – это команда более рациональная, более аккуратная, чем немцы.



Поэтому в предстоящей игре я жду победу Германии в каждом из таймов, более четырех забитых мячей (тотал больше 4.5). Также мне кажется, что Украина не забьёт. То есть крупная победа немцев — счёт 5:0 и выше. Это мой прогноз».