Бразилия — Боливия: результат матча 10.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе «Арена Сан-Паулу – Коринтианс» состоялся матч 1-го тура южноамериканского отборочного цикла к ЧМ-2022, в котором сборная Бразилии принимала команду Боливии. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля – 5:0.
Счёт в матче открыл на 16-й минуте защитник Бразилии Маркиньос, замкнувший в чужой штрафной верховую подачу. Спустя 14 минут свой первый мяч в этой встрече забил Роберто Фирмино, а уже в начале 2-го тайма ему удалось оформить дубль, сделав счёт 3:0. На 66-й минуте защитник сборной Боливии Хосе Мария Карраско отправил мяч в свои ворота. Окончательный счёт в матче был установлен на 73-й минуте полузащитником Филиппе Коутиньо – 5:0.
Эксперты не сомневались в успехе Бразилии, ставки на «селесао» принимались за 1.06. С 1000 рублей можно было выиграть 1060 рублей. На ничью давали 21.0, на победу Боливии — 81.0.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.30, а тотал больше 3.5 гола — за 1.85. Победа Бразилии всухую оценивалась коэффициентом 1.40. Победа Бразилии с форой (-3.5) шла за 2.15.
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