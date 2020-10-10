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Бразилия — Боливия: какой счёт, как сыграли 10 октября, какие ставки и прогнозы зашли

Бразилия — Боливия: какой счёт, как сыграли 10 октября, какие ставки и прогнозы зашли
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В Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе «Арена Сан-Паулу – Коринтианс» в матче 1-го тура южноамериканского отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Бразилии принимала Боливию. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля – 5:0.

На 16-й минуте матча счёт открыл защитник Бразилии Маркиньос, замкнув в чужой штрафной верховую подачу. Спустя 14 минут свой первый мяч в этой встрече забил Роберто Фирмино, а в начале 2-го тайма ему удалось оформить дубль — 3:0. На 66-й минуте защитник сборной Боливии Хосе Мария Карраско отправил мяч в свои ворота. Окончательный счёт в матче был установлен на 73-й минуте полузащитником Филиппе Коутиньо – 5:0.

Эксперты не сомневались в успехе Бразилии, ставки на «селесао» принимались за 1.06. С 1000 рублей можно было выиграть 1060 рублей. На ничью давали 21.0, на победу Боливии — 81.0.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.30, а тотал больше 3.5 гола — за 1.85. Победа Бразилии всухую оценивалась коэффициентом 1.40. Победа Бразилии с форой (-3.5) шла за 2.15.

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