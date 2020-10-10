Ига Свёнтек — Софья Кенин: прогноз Ярослава Перканюка на финал «Ролан Гаррос»

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч финала «Ролан Гаррос» — 2020 Ига Свентек — Софья Кенин.

Ставка: победа Кенин за 2.57.

«Впервые Ига заявила о себе, когда сенсационно выиграла юниорский турнир серии «Большого шлема» (Уимблдон). Когда представительница Польши начала профессиональную карьеру, она ничуть не сбавила и в 19 лет входит в топ-50 рейтинга. Свентек пока не выиграла ни одного WTA-турнира. До «Ролан Гаррос» теннисистка чередовала победы с поражениями и изредка выстреливала на небольших соревнованиях, где проходила в финальные стадии и набирала очки. Теперь полька у всех на слуху, так как сенсационно дошла до финала и всех разгромила на своем пути, при этом, не проиграв ни сета.



На Открытом чемпионате Франции Ига впечатляет игрой, она действует на корте исключительно первым номером, но в тоже время знает меру и не допускает глупых ошибок. Представительница Польши бьет по мячу плоско и хлестко. Теннисистка уверенно держит мяч в корте и с форхенда, и с бэкхенда. Швентек обладает достаточно неплохой подачей, так как компенсирует недостаток в мощи точностью. Стоит отметить и отличную работу ног. На данный момент в игре Иги никто не нашел слабых сторон, но в психологическом плане полька еще не окрепла, поэтому под давлением много ошибается.



Если раньше о Кенин можно было говорить, как о молодой и перспективной, то теперь американка уже сделала себе имя. София сенсационно выиграла Открытый чемпионат Австралии и занимает шестую строчку в рейтинге WTA. Но стабильности теннисистке не хватает, потому что она с переменным успехом выступает на всех турнирах, кроме ТБШ. Если Кенин сможет добывать результаты на дистанции, нет сомнений в том, что уже в ближайшее время она будет претендовать на лидерство в туре.



Кенин действует на корте с головой. Она выходит на игру с четким планом, но если что-то не получается, может мгновенно перестроить игру. София способна диктовать свои правила на корте, так как обладает убойным ударом с форхенда. А может действовать на контратаках, ведь мастерски читает игру соперниц и выделяется высокой скоростью передвижения по корту. В арсенале американка также имеет укороченные и резаные удары, за счет которых сбивает темп. Именно благодаря разнообразию на задней линии Кенин и обыграла Квитову.



Кенин ни в чем не уступает Свентек, только превосходит в разнообразии в розыгрышах и имеет опыт выступлений на таких стадиях. Если София сможет вывести польку из зоны комфорта, тогда невынужденных ошибок от Игы, станет в разы больше. Кенин имеет в своем арсенале все необходимое, чтобы заставить Свентек ошибаться и нервничать. Предлагаю заиграть победу Софии Кенин».