Босния и Герцеговина — Нидерланды: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги наций

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч группового этапа Лиги наций Босния и Герцеговина — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (–1) за 1.65.

«Пока совершенно непонятно, что собой представляет сборная Нидерландов под руководством Франка де Бура. Принципы, на которых строится игра любой команды де Бура, тоже не очень понятны. Это тянется со времён «Аякса». Да, это было давно, но недавно он руководил «Кристал Пэлас» и «Интером», и это были не самые лучшие времена для обоих клубов.



Однако сборная Нидерландов — это кое-что другое, и здесь должно быть полегче. Франк де Бур является поклонником очень жёсткой дисциплины, строгого следования его требованиям. Известно, что у де Бура не раз случались истерики на тренировках, когда футболисты не выполняли план, который он требовал.



Однако это очень сильный тактик, специфический психолог. Вполне возможно, что, работай он со своими клубами подольше, все было бы по-другому. Однако сборная Боснии и Герцеговины и сборная Нидерландов сейчас находятся на разных позициях, поэтому нидерландцы всегда остаются фаворитами даже в гостевом матче.



Поэтому я бы предложил взять «Ф2 с форой (–1)». Думаю, будет что-то вроде 2:0. Возможно, всё было бы по-другому, если бы на матче присутствовали зрители. Однако их не будет. Значит, нидерландцы могут считать себя фаворитами в этой игре. Это поле нейтральное. Значит, преимущества своих стен у боснийцев не будет».