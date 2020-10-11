Англия — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура Лиги наций на «Уэмбли»

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Англия — Бельгия в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.17.



«На «Уэмбли» тоже осень, как и в Москве. Нас ждёт игра Англии и Бельгии, и всем понятно, что будет интересно. Я бы обратил внимание на результативность обеих команд. В 8 домашних матчах сборная Англии забила 24 гола, только что была уверенная победа над валлийцами — 3:0.



Что касается Бельгии, то вы сами знаете атакующую мощь этой команды. Да, она может быть не сильно убедительна в матчах с топами, ничья с ивуарийцами тоже оставила много вопросов, но я думаю, что Роберто Мартинес прекрасно понимает, с кем он играет. Более того, в составе сборной Бельгии много игроков из английского чемпионата, поэтому будет роскошная игра.



С учетом того что Англия забила 24 мяча, а бельгийцы в последних матчах наколотили 20, нас ожидает отличная результативность — обе забьют и тотал больше. Мне кажется, что в этой встрече категорически невозможны нули. Если такое случится, это будет абсолютный нонсенс. Но если команды будут играть так, как они могут и должны играть, то мы можем увидеть красивый и очень стильный верх: обе забьют и тотал больше 2.5».