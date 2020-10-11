Англия — Бельгия: ставка Ильи Казакова на матч Лиги наций с коэффициентом 3.44

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги наций Англия — Бельгия.

Ставка: обе забют за 1.72, тотал больше 3.5 мяча за 3.44.

«Матч на три исхода. Эта игра — отсыл к чемпионату мира 2018 года. Англичане великолепно и рационально сыграли против Уэльса, поэтому я думаю, что в этой игре нужно отталкиваться от их состояния. Потому что то, как сыграет Бельгия, то, какой состав будет у этой команды, то, на что она способна, — все это более предсказуемо, чем игра британцев.



Поэтому я бы поставил на то, что обе команды забьют. Эта ставка сто процентов сыграет. Кроме того, мне кажется, что игра будет верховой. Я бы поставил на то, что мы увидим как минимум четыре забитых мяча. И я бы взял также ничью. Бельгия выглядит солиднее, но она, как мне кажется, не сильнее. К тому же Англия играет дома, и это неоспоримое преимущество».