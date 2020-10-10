«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва.
Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.82.
«В прошлом туре ярославцы играли в Москве против «Спартака». Непростой у них был матч, но в любом случае победа добыта и игра пошла в зачет команде, которая столкнулась с большими проблемами в составе. «Локомотиву» стали непросто даваться заброшенные шайбы, но рано или поздно команду должно «прорвать». Коршков, сравнявший счет в третьем периоде, возвращает, скажу так, себе имя забивного форварда. Он очень хорошо, в силовом стиле, обыграл вратаря и отличился. Трудовой гол.
Главной проблемой нынешнего «Динамо», это то, что Кагарлицкий никак не найдет своё место. От него ждут большего, но он не забивает и уходит в тень. С первой тройки он уже докатился до четвертой… Нужно его как-то «реанимировать». Хоккеист довольно дорогостоящий, но пользы клубу пока особо не приносит, а ведь позади уже месяц чемпионата.
«Локомотив» считаю фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на его победу в основное время весьма велик, но лучше подстраховаться и поставить просто победу в матче».
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