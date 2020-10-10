«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ 10 октября в Балашихе

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».
Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.85.
«Обе команды бьются головой о стену в последних матчах и не похожи не себя. Однако у «ястребов» было на четыре дня больше на отдых и перезарядку батареек. Этот фактор должен сыграть в пользу хозяев, действующих в крайне энергозатратной манере. «Сибирь» лишена такой возможности. Состав забит опытными игроками, что хорошо в плей-офф.
Но команде не хватает свежести и эмоций. Вдобавок не узнать основного вратаря, Харри Сятери. Героя серии последнего плей-офф с «Автомобилистом» словно подменили за лето. «Корона» и отсутствие привычной подготовки до сих пор сказываются на финне. Из основных вратарей всех клубов КХЛ он худший, с ужасными показателями (88,7 процента отраженных бросков и 3,22 пропущенные шайбы в матче).
Вероятно, главный тренер Николай Заварухин сделает ставку на Антона Красоткина. В дебютном матче чемпионата он отразил 40 бросков из 41 в Балашихе, но сибиряки уступили (0:1). Сомнительно, что им хватит сил и терпения не допускать ошибок на этот раз.
У «Авангарда» хорошие шансы одержать уверенную победу».
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