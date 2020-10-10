Испания — Швейцария: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций УЕФА

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Швейцария.
Ставка: победа Испании с форой (-1) за 1.69.
«Как и предполагал, на товарищеский матч с Португалией вышли в основном молодые игроки, кроме капитана Серхио Бускетса, который отыграл 60 минут. Энрике ничем особо не удивил и сыграл традиционные 4-3-3, что не принесло успеха, но он проверил в деле молодых исполнителей.
То же можно сказать и о Швейцарии, которая вышла на игру во главе с Джакой. Капитан отыграл только первый тайм, но успел отдать голевую передачу, после которой Гавранович открыл счет в товарищеском матче с Хорватией.
В сегодняшней дуэли одержит верх более техничный и физически выносливый. Швейцарцы представляют собой грозного соперника, но «красная фурия» выйдет в боевом составе и сумеет переиграть соперника исключительно за счет индивидуального мастерства, хотя победа не будет легкой.
Отдаю предпочтение подопечным Луиса Энрике — у них преимущество своего поля и классные исполнители в обойме.
Моя ставка – победа Испании с форой (-1) за 1.69».
- 10 октября 2020
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