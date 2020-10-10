Испания – Швейцария: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций 10 октября

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Испания – Швейцария в рамках 3-го тура Лиги наций.

Ставка: тотал 1 гола в первом тайме за 1.80, Испания забьёт в каждом тайме за 2.24.

«Испания лидирует в своей группе. У нее 4 очка: крупная победа над Украиной и ничья с Германией. Испанцы сыграют со Швейцарией, командой, которая занимает последнее место в таблице. Но у Петковича вполне боеспособный коллектив. Швейцарцы неплохо в целом смотрятся — и по составу, и по игре. Где-то им откровенно не повезло. И со сборной Германии Швейцария могла выжать больше, чем ничейный результат, и на Украине были хорошие моменты, но уступили 1:2.



Но Испания — это совсем другой коленкор. Правда, они в Португалии прервали сумасшедшую серию из 42 матчей с забитыми мячами. Но в первые полчаса было хорошее преимущество, хорошие моменты — не реализовали. Чуть-чуть поэкспериментировал Луис Энрике. Но в Мадриде на небольшом стадионе имени Альфредо ди Стефано, где будет 30 процентов зрителей, испанцы покажут, что посильнее швейцарцев. В 8 из 11 последних матчей с участием испанцев больше гола забивалось в первых таймах.



Можно попробовать сыграть «тотал 1-го тайма больше 1 мяча» за 1,8. Думаю, испанцам важно начать агрессивно, забить и заставить Швейцарию раскрываться. Так что сыграл бы еще Испания забьет в обоих таймах».