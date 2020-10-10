Украина – Германия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Германия.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.
«Немцы сейчас играют очень нестабильно. Йоахим Лёв серьезно ротирует состав. В товарищеском матче три пропустили за тайм со сборной Турции, это надо умудриться. При этом три немцы забили, да и еще моментов было достаточно. Были близки немцы к тому, чтобы обыграть Испанию, но последние компенсированные минуты уже бичом становятся для немецкой сборной. И от испанцев пропустили, и от Турции сейчас.
В этой группе немцы пока третьи. У Украины три очка, у Германии — 2. Дважды сыграли вничью — с Испанией и Швейцарией. Хочешь не хочешь, а немцам надо обязательно выигрывать, чтобы побороться за первое место.
У Украины проблемы — заболевшие, состав неполноценный у команды Шевченко. Поднявшись лигой выше, Украина испытала уже все прелести нового уровня. Да еще и семь мячей пропустили в товарищеском матче с Францией. Надо подстраиваться.
Германия играет и дает играть соперникам, как видели в матче с турками. Конечно, состав будет видоизменен, подкорректирован. Но, думаю, эта пара про голы.
Мой прогноз — «тотал больше 2.5 мяча» за 1.66. Можно рискнуть и пойти дальше — «тотал больше 3 мячей» за 2.12. Украина результативно играет в последнее время, да и немцы в атаке неплохо выглядят».
- 10 октября 2020
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