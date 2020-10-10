Украина — Германия: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА в Киеве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина — Германия.

Ставка: победа Германии и тотал больше 3.5 мяча за 2.62.

«Тяжелая ситуация сложилась у украинской сборной. Есть больные коронавирусом, поэтому состав ослаблен. В линии обороны не хватает исполнителей, с вратарями проблема. А сейчас еще и эмоциональный фон не самый лучший — попали под каток во Франции, проиграли — 1:7. Не скажу, что совсем разобранной выглядела украинская команда, но не хватало людей. А так, удавалось создавать моменты, забили, могли еще забить. Просто Франция — одна из трех сильнейших сборных в мире. Там еще вышли молодые ребята, которым хотелось о себе заявить. Да и Жиру разошелся, в клубе он мало играет.



Теперь другое тяжелое испытание у Украины — Германия. Немцы пока даже ниже находятся в таблице, чем украинцы. У них две ничьи — с Испанией и Швейцарией. А Украина Швейцарию дома обыграла. В последнем матче Германия сыграла 3:3 с Турцией. Но там Лёв не прекращает эксперименты, пробует все новых и новых футболистов. Наверное, на этот матч выпустит боевой состав, но не совсем понятно, какой состав у Германии основной. Лидеров сейчас не так уж много — Нойер, Кроос, Киммих… В атакующей группе ребята молодые, возможно, за исключением Дракслера. В защите тоже в основном молодежь. Мне кажется, баланса сборной Германии не хватает.



Но пора уже немцам прервать ничейную серию. Три встречи подряд они заканчивали вничью. Здесь все-таки ослабленная сборная Украины. Хотя пропустить немцы могут и от таких украинцев. Поставлю на победу Германии и тотал больше 3.5 мяча».