Шотландия — Словакия: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Шотландия — Словакия.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.52.

«Словаки играют удивительно: на выезде не провели на ноль ни одного матча с 2017 года. Это важно, с учётом того что Шотландия на ноль сыграла всего два матча с октября 2018-го. Поэтому здесь можно ждать веселухи и много мячей.



Обмен голами регулярно встречается в матчах сборной Шотландии дома. В этой встрече примерно такую же ситуацию эта статистика нам гарантирует.



Шотландии надо побеждать, это домашняя игра, а словаки регулярно проигрывают на выезде в последнее время. Думаю, Шотландия попрёт вперёд, поэтому ставлю на то, что «обе команды забьют и ТБ 2.5 мяча». Коэффициент при этом отличный».