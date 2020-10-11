Россия — Турция: прогноз Эльвина Керимова на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Россия — Турция.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.16.



«Сборная России на неделе проиграла в товарищеском матче Швеции со счетом 1:2. Состав сложно назвать на сто процентов оптимальным — я имею в виду игроков, которые выходили в старте. Гилерме, Джикия, судя по всему, пропустят и матч с Турцией. Думаю, что ещё несколько изменений в составе стоит ждать — в частности появления в старте Бакаева или Зобнина. Не удивлюсь, если в воротах появится Шунин, а не Джанаев, допустивший в матче со Швецией результативную ошибку.



Сборная России показала, что у неё есть проблемы в позиционном нападении, в защите. Мы увидели в деле пару центральных защитников Кудряшов — Кутепов, и есть вопросы к Кутепову. Но товарищескую игру надо оставить в прошлом, впереди официальная встреча с турками, которые проводили товарищеский матч в Кёльне с Германией, в котором приятно удивили. Турки, как и немцы, тоже играли не основным составом, было огромное количество изменений в старте, но они показали очень качественный футбол. Высокий прессинг, играли очень смело в гостях, агрессивно, создавали моменты, вынуждали соперника ошибаться. Да, сами пропускали, но в соперниках была сборная Германии, пусть игравшая и не в боевом составе, но очень опасная, имеющая огромный атакующий потенциал. Сборная Турции трижды отыгрывалась в этом матче, и ничья со счётом 3:3 — положительный результат во встрече с одной из лучших команд планеты.



Думаю, что в матче со сборной России у Турции будет как минимум семь изменений в составе. На это намекал и Гюнеш на пресс-конференции после матча с немцами. Отдохнувший Чалханоглу, Бурак Йылмаз, Дженгиз Ундер выйдут в старте, будут основные фланги у Турции. По сути, Турция играла с Германией вторым составом, а на матч с Россией выйдет оптимальное сочетание футболистов. У сборной России тоже будут другие футболисты, если сравнивать матч со сборной Швеции. Я жду очень хорошего футбола, качественной игры.



Самая популярная ставка последних матчей должна пройти. Какая именно? У сборной России в трёх матчах подряд проходит ставка «результативность второго тайма выше первого». У Турции в двух последних матчах из трёх тоже эта ставка проходила. Мне кажется, что первый тайм будет осторожным, а во втором игра раскроется. Я жду больше голов после перерыва».