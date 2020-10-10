Макван Амирхани — Эдсон Барбоза: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 11 октября

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, сделал прогноз на поединок UFC Макван Амирхани — Эдсон Барбоза.



Ставка: досрочная победа Барбозы за 2.15.

«Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться мнением на бой с участием Амирхани. У финна крутая борьба — он кладет одного за другим на пол. Но в стойке делать ему нечего, много пропускает.



Да даже Бургосу нокаутом проиграл. Барбозу мы отлично знаем. Жёсткий парень из Бразилии наводит ужас одним видом. Плохие результаты в последнее время у него, но, уверен, у него есть план на этот бой.



От тейкдаунов со стороны Амирхани спастись — для Эдсона не должно составить проблем. Уверен, поединок будет проходить в стойке и валять бразильца в клетке точно не будут. У Барбозы крутой, мощнейший удар, поэтому его в полной мере Макван прочувствует, даже если против Шейна свалился.



Ставлю на досрочную победу Барбозы за 2.15».