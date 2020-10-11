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Франция — Португалия: прогноз Ровшана Аскерова на матч 3-го тура Лиги наций

Франция — Португалия: прогноз Ровшана Аскерова на матч 3-го тура Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА Франция — Португалия.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.29, победа сборной Франции с форой (-1) за 3.19.

«Отличная вывеска: действующий чемпион мира против действующего чемпиона Европы. Повторение финала Евро-2016.

Франция только прибавила за последнее время. Глубины состава хватит на пару классных сборных очень высокого уровня. Украина не даст соврать. Португальцы тоже хороши, но у Сантуша нет такой глубины состава.

У хозяев отличные забивные нападающие. И на сей раз Португалия не устоит. И думаю, будет верх. Я бы даже взял победу сборной Франции с форой. Думаю, ей по силам победить с разницей в два мяча».

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