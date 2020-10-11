Англия — Бельгия: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги наций УЕФА в Лондоне

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Англия — Бельгия.

Ставка: обе забьют за 1.71, тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

«На ЧМ-2018 эти сборные встречались дважды, и оба раза выиграли бельгийцы, а во второй раз победа даже принесла им бронзу чемпионата мира.



В розыгрыше Лиги наций Бельгия успела обыграть на выезде Данию (2:0) и разгромить Исландию (5:1). Англичане с теми же соперникам сыграли поскромнее: 0:0 — в Дании, 1:0 — в Исландии. Правда, в последних двух матчах команда Роберто Мартинеса сбавила обороты — две ничьи низовые с Новой Зеландией и Кот-д’Ивуаром. Но то товарищеские матчи. Хотя Англия в товарищеском матче закатила Уэльсу три мяча.



В общем, козыри есть у обеих команд, от которых давно ждут свершений на самом высоком уровне. Думаю, матч будет интересным и точно не нулевым».