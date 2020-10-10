Украина — Германия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 3-го тура Лиги наций

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина — Германия.
Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.69.
«В обычной ситуации сборная Германии не считалась бы очевидным фаворитом, потому что команда по-прежнему перестраивается, ей не хватает стабильности. К сожалению, мы говорим о необычной ситуации.
Украина здорово стартовала в этой Лиге наций: обыграла швейцарцев дома (2:1), потом попыталась сыграть активно и агрессивно с испанцами на выезде (0:4). Ну и контрольный матч с Францией завершился 1:7. Но у Украины огромные кадровые проблемы — 10 человек заболели коронавирусом. Серьезные проблемы в обороне. Как Андрей Шевченко выстроит игру с Германией с тактической точки зрения?
У немцев свои трудности. Под вопросом участие в матче Тимо Вернера, но остальные в строю. Представьте, Германия не выигрывает почти год. В 2020-м Германия сыграла три ничьи кряду. На неделе команда Лева сыграла вничью с Турцией — 3:3, трижды в ходе матча ведя в счете. Да, бундестим играла даже не вторым, а третьим составом, но упускать такое преимущество постоянно неприемлемо. Это очень не понравилось Йоахиму Лёву.
В составе сборной Германии выйдут все сильнейшие, выйдет баварский костяк, а мы знаем, как привыкли поступать с соперниками футболисты из Мюнхена — они не останавливаются при любом счете. Сборная Германии выйдет на поле злой и мотивированной. Все эти обстоятельства намекают, что дело может закончиться разгромом.
Мой прогноз — победа Германии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.69. Но немцы могут выиграть и крупнее».
- 10 октября 2020
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