Испания — Швейцария: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги наций 10 октября

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Швейцария.
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.
«Мы с вами говорим о футболе, о Лиге наций. Давайте обратимся в группу, где играют сборные Испании, Германии, Украины и Швейцарии. Между собой играют испанцы и швейцарцы.
В этой группе очень много амбиций. Думаю, что привыкшие к победам испанцы хотят выиграть этот турнир. До последнего матча против Португалии испанцы очень много выигрывали. Эта серия прервалась после 0:0 и, как мне кажется, это только дополнительная мотивация. Хуже играть в футбол испанцы не стали, они создают моменты даже тогда, когда играют не лучше соперника. Самое главное, что есть у сборной Испании — креатив и реализация. Это отличает их на протяжении последнего времени.
А сборная Швейцарии — это команда с атакующим креном. Мастерство игроков атаки у швейцарцев намного выше, чем у тех, кто играет в обороне. Отсюда и результаты — сборная почти в каждом матче забивает.
Думаю, что надо плясать от голов — испанцы попытаются реабилитироваться за то, что не смогли забить в предыдущей игре, ну а сборная Швейцарии просто заточена на атакующую игру. Мой прогноз — обе забьют + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.45».
- 10 октября 2020
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