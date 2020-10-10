Испания — Швейцария: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги наций 10 октября

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Швейцария.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

«Мы с вами говорим о футболе, о Лиге наций. Давайте обратимся в группу, где играют сборные Испании, Германии, Украины и Швейцарии. Между собой играют испанцы и швейцарцы.



В этой группе очень много амбиций. Думаю, что привыкшие к победам испанцы хотят выиграть этот турнир. До последнего матча против Португалии испанцы очень много выигрывали. Эта серия прервалась после 0:0 и, как мне кажется, это только дополнительная мотивация. Хуже играть в футбол испанцы не стали, они создают моменты даже тогда, когда играют не лучше соперника. Самое главное, что есть у сборной Испании — креатив и реализация. Это отличает их на протяжении последнего времени.



А сборная Швейцарии — это команда с атакующим креном. Мастерство игроков атаки у швейцарцев намного выше, чем у тех, кто играет в обороне. Отсюда и результаты — сборная почти в каждом матче забивает.



Думаю, что надо плясать от голов — испанцы попытаются реабилитироваться за то, что не смогли забить в предыдущей игре, ну а сборная Швейцарии просто заточена на атакующую игру. Мой прогноз — обе забьют + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.45».