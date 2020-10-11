Польша — Италия: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги наций

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на 3-й тур группового турнира Лиги наций Польша — Италия.



Ставка: победа Италии за 1.93.



«Обе команды в последних играх показали прекраснейший результат, одержали крупные победы: поляки со счётом 5:1 разгромили Финляндию, а Италия со счётом 6:0 — Молдову. Очень всё было красиво и результативно, но всё-таки уровень соперников в данном случае был весьма посредственным. Теперь будет любопытно посмотреть, на что эти сборные действительно способны. В первую очередь интересно, на что способна Польша, так как Италия сейчас — одна из самых эффективных сборных: великолепный отбор на Евро, в Лиге наций пока нет поражений, прекрасный состав, хорошая ротация, где любой игрок может усилить игру.



У поляков с кадровым подбором тоже весьма недурно, но мне кажется, что итальянцы в матчах с дерзкими выскочками — а сборная Польши таким статусом, безусловно, обладает — очень хорошо умеют справляться. Думаю, что матч получится не самым результативным, несмотря на то что команды в прошлых матчах много забивали, и думаю, что Италия победит. Поэтому поставлю на чистую победу итальянцев».