Польша — Италия: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги наций

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на 3-й тур группового турнира Лиги наций Польша — Италия.
Ставка: победа Италии за 1.93.
«Обе команды в последних играх показали прекраснейший результат, одержали крупные победы: поляки со счётом 5:1 разгромили Финляндию, а Италия со счётом 6:0 — Молдову. Очень всё было красиво и результативно, но всё-таки уровень соперников в данном случае был весьма посредственным. Теперь будет любопытно посмотреть, на что эти сборные действительно способны. В первую очередь интересно, на что способна Польша, так как Италия сейчас — одна из самых эффективных сборных: великолепный отбор на Евро, в Лиге наций пока нет поражений, прекрасный состав, хорошая ротация, где любой игрок может усилить игру.
У поляков с кадровым подбором тоже весьма недурно, но мне кажется, что итальянцы в матчах с дерзкими выскочками — а сборная Польши таким статусом, безусловно, обладает — очень хорошо умеют справляться. Думаю, что матч получится не самым результативным, несмотря на то что команды в прошлых матчах много забивали, и думаю, что Италия победит. Поэтому поставлю на чистую победу итальянцев».
- 11 октября 2020
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:43
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45