Россия — Турция: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки

11 октября состоится матч третьего тура Лиги наций УЕФА Россия — Турция. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех Турции оценён букмекерами коэффициентом 3.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.



Букмекеры считают, что матч Лиги наций Россия — Турция 11 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Поставить на обе забьют можно за 2.16. На гол в первые 15 минут дают 3.90.



Ставки на пенальти принимаются за 2.85, а на удаление — за 3.95. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.50, гол Антона Миранчука — за 4.50.

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