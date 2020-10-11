Джокович — Надаль: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут

11 октября Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют в матче финала «Ролан Гаррос». Начало — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты считают фаворитом Рафаэля Надаля, ставки на победу испанца принимаются с коэффициентом 1.70. Успех Новака Джоковича оценён коэффициентом 2.41.



Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 40.5 гейма оценён коэффициентом 1.99. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.60.



Ставки на тай-брейк принимаются за 1.55. Если матч будет выигран подачей навылет, сыграет коэффициент 11.0. Победа любого теннисиста в одном из сетов со счётом 6:0 оценена в 12.0.

Джокович — Надаль. Прогноз: великий финал легенд тенниса, который войдёт в историю Всё справедливо: титул разыграют два лучших теннисиста мира на данный момент.