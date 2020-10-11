Россия — Турция: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Россия — Турция.



Ставка: победа России за 2.21, Россия не проиграет + обе забьют за 2.31.

«Во-первых, вообще сложно представить, чтобы у Черчесова игроки валяли дурака — даже на товарищескую встречу все настраиваются серьёзно. Кроме того, тот факт, что через эту Лигу наций сборной России легче будет попасть на чемпионат мира, чем через грядущий отборочный турнир, тоже играет свою роль. Я думаю, что это понимают и Черчесов, и игроки, поэтому надо обязательно занимать первое место. Хоть отбор на чемпионат мира и будет несколько сложнее, чем на чемпионат Европы, так как там сложная система, тем не менее победителям групп Лиги наций будет проще отобраться на мир через этот путь.



Если удастся сейчас победить, то на 75–80% первое место будет обеспечено. Думаю, что все приложат к этому максимум усилий. Два матча уже сборная России выиграла, играла вполне прилично. В матче со шведами тоже выглядели не так уж плохо и вряд ли заслуживали поражения. Немало создали впереди, хорошо двигались, но где-то удача отвернулась, где-то исполнительское мастерство подвело, но Черчесов получил достаточно пищи для размышления. Вряд ли он был сильно опечален тем, что увидел. Мне кажется, что именно разный настрой на предстоящий матч может здесь быть определяющим. Скорее всего, хозяева здесь будут ближе к победе.



Что касается ставок, то я присмотрел несколько вариантов. Самый простой — «победа России» с коэффициентом выше двойки. Чуть более осторожный вариант — «1Х и обе забьют». Мне кажется, что у турок здесь будут моменты. Они только что забили немцам три мяча, поэтому с тем же задором будут действовать впереди и в этом матче.

Мне понравился Антон Миранчук в прошлой игре. В принципе, он находится в хорошей форме — в прошлом матче сборной с Венгрией забил, в трёх последних играх за «Локомотив» отмечался результативными действиями, со шведами выглядел вполне прилично, мог и забить. Думаю, что и в данном случае он сыграет на хорошем уровне и у него будет шанс отличиться. Мне кажется, что стоит попробовать поставить на его гол».