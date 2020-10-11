Англия — Бельгия: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги наций УЕФА

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч Англия — Бельгия в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.
Ставка: ИТБ 4.5 углового Англии за 1.90.
«11 октября, Лондон, стадион «Уэмбли». Англичане принимают бельгийцев, которые лидируют в группе после первых двух туров. Поражает разница по забитым и пропущенным мячам у соперников. Хозяева за два матча пропустили ноль голов, но и забили всего лишь один. Гости же предпочитают действовать агрессивнее, поэтому за такое же количество игр отличились семь раз, пропустив только от исландцев.
Из-за последних результатов фаворитами предстают подопечные Роберто Мартинеса, но шансы у таких соперников совершенно равны. В данном случае команда Гарета Саутгейта находится в роли догоняющих. В случае победы Англия станет лидером группы, поэтому стоит отталкиваться от мотивации хозяев поля. Ставки на голы или исходы мне видятся сомнительными, поэтому я решил обратиться к теме статистики. Полагаю, домашняя команда будет играть исключительно на победу, и это повлияет на их личный показатель угловых».
- 11 октября 2020
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