Франция — Португалия: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура Лиги наций

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Франция — Португалия в рамках 3-го тура Лиги наций.

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Очень любопытная игра. Лидеры группы 3 в Лиге А французы против Португалии, это своеобразный ремейк финала Евро-2016. Снова команды встретятся на «Стад де Франс». Криштиану Роналду — в полной боевой готовности. Надеюсь, здесь обойдётся без травм и он сыграет полноценный матч. И португальцы — не будем забывать — действующие победители Лиги наций. Да, они ничего не забили сборной Испании, но чуть-чуть не повезло: Криштиану попал в перекладину, Саншеш — тоже, и ещё были моменты — Жоау Феликс мог забить в концовке.



Французы легки и воздушны в атаке, моменты создают с удовольствием, реализуют, забивают. Хоть и скромно обыграли Швецию на старте — 1:0, но и там тоже могло быть более результативно.



Мне кажется, Франция и Португалия, с их сумасшедшими атаками, должны обменяться забитыми мячами. Мой прогноз — «обе забьют» за отличный коэффициент 1.94. Верю в Мбаппе, верю в Бернарду Силву, верю в результативность этого матча».