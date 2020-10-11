Франция — Португалия: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Франция — Португалия.
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Французы разгромили украинцев, которые потеряли из-за коронавируса и травм 14 игроков. Дебютный гол за сборную забил суперталант Камавинга. В 100-м матче за трёхцветных забил Жиру — форвард «Челси» оформил дубль и обошёл по числу голов за сборную самого Мишеля Платини. В общем, порезвились чемпионы мира на славу, особо при этом не напрягаясь.
С португальцами такой номер не пройдёт. Команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с Испанией. Во втором тайме у чемпионов Европы было преимущество по моментам: мог забить Роналду, был шанс у Саншеша, у Феликса. К победе португальцы были ближе, но свои моменты не реализовали.
У обеих команд огромный атакующий потенциал. Я жду результативной игры. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.91».
- 11 октября 2020
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