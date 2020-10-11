Литва — Беларусь: прогноз Максима Ромащенко на матч Лиги наций УЕФА

Экс-игрок «Динамо», «Торпедо» и сборной Беларуси Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги Наций Литва — Беларусь.
Ставка: победа Беларуси за 2.50.
«В Группе 4 Лиги Наций, где выступают обе сборные, после двух туров сложилась нестандартная ситуация: каждая из команд набрала по три очка, так что шансы на повышение в классе сохраняют все соперники.
Литва уступила дома Казахстану (0:2), но следом, во многом сенсационно, переиграла на выезде Албанию (1:0), демонстрирующую в последнее время качественный футбол. В товарищеском матче на этой неделе была победа над соседями из Эстонии — 3:1. Два мяча забил полузащитник Арвидас Новиковас, выступающий за турецкий «Эрзурум».
Беларусь дома проиграла албанцам (0:2) и на выезде переиграла Казахстан (2:1), но после этого, как я и предполагал в своем прогнозе, уступила в Тбилиси сборной Грузии (0:1) и потеряла возможность квалифицироваться на чемпионат Европы, перенесённый на следующий год.
В этом поединке я верю в сборную своей родины. Белорусская команда по классу выше литовцев и даже в гостях вполне способна взять три очка, на что и предлагаю заиграть ставку».
- 11 октября 2020
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