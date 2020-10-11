Литва — Беларусь: прогноз Максима Ромащенко на матч Лиги наций УЕФА

Экс-игрок «Динамо», «Торпедо» и сборной Беларуси Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги Наций Литва — Беларусь.



Ставка: победа Беларуси за 2.50.

«В Группе 4 Лиги Наций, где выступают обе сборные, после двух туров сложилась нестандартная ситуация: каждая из команд набрала по три очка, так что шансы на повышение в классе сохраняют все соперники.



Литва уступила дома Казахстану (0:2), но следом, во многом сенсационно, переиграла на выезде Албанию (1:0), демонстрирующую в последнее время качественный футбол. В товарищеском матче на этой неделе была победа над соседями из Эстонии — 3:1. Два мяча забил полузащитник Арвидас Новиковас, выступающий за турецкий «Эрзурум».



Беларусь дома проиграла албанцам (0:2) и на выезде переиграла Казахстан (2:1), но после этого, как я и предполагал в своем прогнозе, уступила в Тбилиси сборной Грузии (0:1) и потеряла возможность квалифицироваться на чемпионат Европы, перенесённый на следующий год.



В этом поединке я верю в сборную своей родины. Белорусская команда по классу выше литовцев и даже в гостях вполне способна взять три очка, на что и предлагаю заиграть ставку».