Россия — Турция: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации к Лиге наций Россия — Турция.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.52.



«В группе 3 после двух туров россияне с шестью очками единолично заняли первую строчку, обыграв Сербию и Венгрию. А Турция, уступив в свою очередь венграм и сыграв нулевую ничью с сербами, расположилась на третьей позиции в группе.



Россияне несколько дней назад свой товарищеский матч с достаточно неприятными шведами сыграли неудачно, проиграли. Турки же, наоборот, смогли дать бой могучей Германии и сыграть с ней вничью. Причём в той игре соперники много друг другу забили (3:3), и Турция смотрелась достаточно неплохо.



Соответственно, турки едут в Россию с приподнятым настроением и в боевом состоянии, а у команды Станислава Черчесова сейчас есть определённые проблемы. В частности, перед тренерским штабом стоит вопрос ротации состава на некоторых позициях.



Здесь команды сыграют уже в официальном матче, и обеим сборным надо обязательно брать нужные очки. Думаю, соперники сыграют уже другими составами.



Проблему российской обороне турки, особенно после матча с немцами, точно могут создать. А россиянам, конечно, тоже нужно не отсиживаться у своих ворот и забивать.



В этой игре я оттолкнусь от предчувствий. Думаю, команды много забьют друг другу. Моя ставка — тотал больше 2.5 мяча».