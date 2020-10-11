Англия — Бельгия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Англия — Бельгия в рамках 3-го тура Лиги наций.

Ставка: Англия не проиграет и обе забьют за 2.22.

«Группа 2 Лиги А. На «Уэмбли» Англия сыграет с Бельгией. Очень хорошее, красивое противостояние. Пока бельгийцы идут без потерь, дважды выиграв. Крупно обыграли Исландию — 5:1, на выезде победили Данию — 2:0. Англичане же ещё ни разу не пропустили. С большим трудом выиграли в Исландии (1:0), там исландцы пенальти не забили в компенсированное время. В Дании была ничья (0:0).



Мы помним, что эти команды играли в финальном раунде чемпионата мира, причём дважды. И бельгийцы оба раза выиграли. В Калининграде победили с голом Янузая — 1:0. А потом в матче за третье место — 2:0. Результативностью эта пара не радует.



У Англии был новый, совсем юный состав в товарищеском матче с Уэльсом. Но новички неплохо себя показали. Калверт-Льюин забил после передачи Грилиша, Ингс забил красивый мяч в падении, через себя. Бельгийцы же сыграли вничью с Кот-д'Ивуаром (1:1). Если посмотреть на состав бельгийцев в том матче, то там есть знакомые имена, но Роберто Мартинес там проверял резерв.



Здесь, я думаю, будет посерьёзнее. Бельгия играет в современный, резвый футбол, у неё сумасшедшая группа атаки. Но англичане, играя дома, должны забить Бельгии. Но и бельгийцы смогут отличиться. Очень сложный матч с точки зрения выбора фаворита. Бельгийцы чуть-чуть, может быть, повыше идут в рейтинге и по статусу. Но мне кажется, что Англия дома не проиграет. Бельгийцам же стратегически важно не проиграть, чтобы сохранить лидерство.



Выберу ставку «Англия не проиграет и обе забьют».