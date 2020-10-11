Россия – Турция: прогноз Александра Неценко на матч Лиги наций

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Россия – Турция.

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Станиславу Черчесову так и не удалось вернуть в команду Гильерме и Джикию, а тут ещё на тест нарвался и Фернандес, что заметно снизило потенциал нашей обороны, да и атакующей активности на правом краю. В такой ситуации шансы турецкой сборной забить повышаются, тем более им есть что исправлять, да и игра против второго состава немецкой команды (3:3) тоже добавила настроения эмоциональной команде Шенола Гюнеша.



Россия со шведами не играла плохо. Просто после пандемии наша команда чётко показывает, что не может контролировать ход игры все 90 минут и отрезками попадает в турбулентность. С учётом того, что в состоявшихся играх с Сербией, Венгрией и Турцией наша команда забивала и пропускала, есть ещё больше желания предположить обоюдоострый характер игры с обеих сторон. Тем более у Черчесова никто не имеет права валять дурака».