Россия – Турция: прогноз Алексея Андронова на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Россия – Турция в рамках 3-го тура Лиги наций.

Ставка: Турция не проиграет за 1.74.

«Турецкая сборная, как и Россия, проводила товарищеский матч посреди недели. Сыграли 3:3 с Германией. И я думаю, что это обстоятельство должно серьёзно рассматриваться при выборе ставки на этот матч.



Понятно, что товарищеские игры довольно сложно прилепить к официальным или полуофициальным. Лига наций в понимании многих турнир товарищеских матчей, а не отбор к ЧМ. Но всё-таки матчи в Лиге наций более рейтинговые и важные.



Турецкая сборная сейчас точно не хуже котируется, чем российская. Напомню, что мы Швеции проиграли в контрольной игре.



На мой взгляд, слишком большой перекос в сторону России в линии. И вариант «Турция не проиграет» за 1.74 мне видится довольно перспективным. Я не готов сейчас назвать причины, по которым сборная Станислава Черчесова должна легко обыгрывать турецкую команду. Ставим на Турцию».