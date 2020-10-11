Англия – Бельгия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций в Лондоне

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия – Бельгия в рамках 3-го тура Лиги наций.

Ставка: победа Англии за 2.67.

«Англичане здорово провели товарищеский матч со сборной Уэльса. Но там валлийцы совсем бледно выглядели, если не сказать больше. Без Бэйла и Рэмзи это совсем слабенькая сборная. Англия её крупно обыграла, играя резервным составом. Многие молодые ребята воспользовались шансом. Против Бельгии будет уже основа. Тот же Кейн выйдет обязательно, Санчо, Рашфорд.



У Бельгии есть проблемы с составом, многие травмированы, у кого-то COVID. Не приехали в сборную братья Азар, Мертенс, Куртуа. Проблемы очевидные. Конечно, есть много классных исполнителей и без этого, те же Лукаку, Де Брёйне. Но, на мой взгляд, Англия не даст Бельгии сыграть в свой футбол. Она очень мало пропускает. В этой Лиге наций две сухие игры. При этом быстрая атака англичан найдёт дыры в обороне Бельгии. Они существуют. Оборона у Бельгии сейчас далеко не образцовая.



Я рискну и поставлю на победу Англии. Думаю, им захочется ещё и поквитаться с бельгийцами за поражения на чемпионате мира».