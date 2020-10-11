Франция – Португалия: ставка Егора Титова на матч Лиги наций с коэффициентом 3.76

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция – Португалия в рамках 3-го тура Лиги наций.
Ставка: победа Франции и тотал больше 2.5 гола за 3.76.
«Очень интересная встреча. Смотрел матч португальцев с испанцами, прощали они, конечно. Две перекладины после ударов Роналду и Саншеша. Думаю, теперь Роналду обязательно положит французам. Два матча подряд так не везти не может ему. Да и у него свои счёты с французами после финала Евро-2016, когда он травмировался быстро.
Французы себя показали в матче с украинцами, забили семь мячей, особенно не напрягаясь. Даже совсем молодому парню дали сыграть. Он вышел и забил, а ему 17 лет. Этот Камавинга ещё в Лиге чемпионов себя покажет. В Петербург приедет с «Ренном». На этот раз его вряд ли выпустят. Там уже совсем основа выйдет — вместе с Мбаппе, Гризманном и многими другими. Звёзд на поле будет уйма.
Думаю, всё-таки Франция сейчас по командному футболу Португалию превосходит, да и звёзд топ-уровня побольше, несмотря на наличие Роналду. Португальцы без гола не уедут, но проиграют».
- 11 октября 2020
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