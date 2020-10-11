Англия – Бельгия: прогноз Александра Неценко на матч Лиги наций

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Англия – Бельгия в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.
Ставка: Бельгия не проиграет + обе забьют за 2.45.
«Англичане не пропускают уже 6 матчей подряд, прекрасно экспериментируя с составом, но качество игры британцев не всегда впечатляет. В Лиге наций команда Гарета Саутгейта еле-еле обыграла Исландию за счёт пенальти и выдала скучные 0:0 с Данией. Бельгийцы же играли «товарняк» с Кот-д`Ивуаром и прервали 12-матчевую серию побед, сыграв 1:1. Но сейчас нет никаких сомнений, что Бельгия на «Уэмбли» будет намного сильнее.
После чемпионата мира, где Бельгия дважды с сухим счётом обыграла Англию, она уступила всего в одном матче. Том самом, где швейцарцы разгромили их 5:2 в первом розыгрыше Лиги наций. Сейчас у Роберто Мартинеса головная боль с вратарями. Травмированы трое, один из них Куртуа, но и Миньоле нормальный выбор с англичанами. В сборную Англии вернулись Абрахам и Санчо и они должны появиться на поле. Думаю, обеим командам удастся забить, но Бельгия не должна уступить».
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