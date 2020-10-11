Украина — Германия: результат матча 10 октября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная Украины принимала сборную Германии в матче 3-го тура Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:2.



Немецкая команда открыла счёт на 20-й минуте встречи. После розыгрыша углового Рюдигер прорвался в чужую штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, где Гинтер оторвался от Караваева и ударом в касание отправил мяч в сетку.



В первой пятиминутке второго тайма Германия удвоила преимущество. На 49-й минуте Клостерман навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Бущан выпустил мяч на Горецку, и тот поразил пустые ворота. Хозяевам удалось отыграть один мяч с помощью пенальти, который на 77-й минуте реализовал Малиновский.

Эксперты не сомневались в успехе немцев. На победу Германии давали 1.30, со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1300 рублей. Ничья шла за 6.50, победа Украины — за 13.50.

На тотал больше 2.5 мяча предлагали за 1.69, на обе забьют — 2.30, а на пенальти — 3.10.