Украина — Германия: как сыграли 11.10.2020, какой счёт, какие прогнозы и ставки зашли

Сборная Украины принимала сборную Германии в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:2.
Немецкая команда открыла счёт на 20-й минуте встречи. После розыгрыша углового Рюдигер прорвался в чужую штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, где Гинтер оторвался от Караваева и ударом в касание отправил мяч в сетку.
В первой пятиминутке второго тайма Германия удвоила преимущество. На 49-й минуте Клостерман навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Бущан выпустил мяч на Горецку и тот поразил пустые ворота. Хозяевам удалось отыграть один мяч с помощью пенальти, который на 77-й минуте реализовал Малиновский.
Эксперты не сомневались в успехе немцев. На победу Германии давали 1.30, со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1300 рублей. Ничья шла за 6.50, победа Украины — за 13.50.
На тотал больше 2.5 мяча предлагали за 1.69, на обе забьют — 2.30, а на пенальти — 3.10.
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