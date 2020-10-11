Франция — Португалия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций УЕФА

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Португалия.
Ставка: победа Франции за 2.30.
«Главным противостоянием группы 3 станет битва в столице Франции. На «Стад де Франс» выйдут «трёхцветные» против сборной Португалии.
Обе команды мощно и симметрично стартовали новом розыгрыше Лиги наций. Хозяева одолели Хорватию (4:2) и Швецию (1:0), в то же время подопечные Фернанду Сантуша разобрались с Хорватией (4:1) и Швецией (2:0).
Сборная Франция переживает перестройку. Лично я считаю, что в команде хозяев лучший подбор игроков, к тому же в тонусе Мбаппе и Гризманн, о котором уже стали все забывать, после перехода в «Барселону». Впрочем, последний контрольный поединок против Украины, хоть и ослабленной коронавирусом, но всё-таки показал огромный потенциал команды.
Ожидаю, что Антуан проснётся и его сборная одержит минимальную победу над довольно сильной сборной гостей, учитывая домашнее поле. Моя ставка – победа Франции за 2.30».
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