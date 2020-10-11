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Россия — Турция: прогноз Александра Мостового на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА

Россия — Турция: прогноз Александра Мостового на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Турция.

Ставка: победа России в один мяч за 3.68.

«Сборная России подходит к воскресному матчу против сборной Турции с максимальным показателем – две победы в двух играх против Сербии и Венгрии. Турция стартовала с неожиданного поражения, но уже во второй игре смогла отобрать зачетные баллы у сербов.

Россия – фаворит этого поединка, тем более что игра в Москве, а дома и стены помогают. Нельзя не сказать о потерях, которых слишком много. Не выйдут на поле Джикия и Баринов, не будет Фернандеса и Гильерме, да и Головин не поможет своей команде. У Черчесова есть выбор более опытных игроков, чем наверняка коуч и воспользуется.

Хотелось бы верить, что в этой игре будут учтены все ошибки провального контрольного матча со Швецией. У Шенола Гюнеша серьёзный подбор исполнителей, но есть проблемы в опорной зоне. Скорее всего, гости с первых минут пойдут в атаку, так как им необходима только победа.

Я считаю, что опытные игроки сборной России сумеют использовать свои шансы и воспользуются ошибками противника, который он допускает регулярно. Моя ставка – победа России в один мяч за 3.68».

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