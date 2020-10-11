Новак Джокович — Рафаэль Надаль: прогноз и ставка «Чемпионата» на финал «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финал «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Рафаэль Надаль.
Ставка: победа Надаля в четырёх-пяти сетах за 2.61.
«На «Ролан Гаррос» Новак уже обыгрывал Короля грунта. Было это в 2015 году, в четвертьфинале. Управился за три сета. Сейчас ситуация закручивается. Условия в самом деле должны добавить Надалю неудобств: холодная погода, низкий отскок мяча, гораздо меньше возможностей для любимых вращений.
Однако он всё ещё остаётся лучшим грунтовым игроком мира, причём с большим отрывом. И главное — на пути к финалу не проиграл ни единого сета и должен сохранить свежесть. Шварцман прекрасно размял его накануне, но реальной интриги там не было. А вот у Джоковича проблем больше.
Два довольно сложных матча подряд — уже неприятный бонус, сил и свежести может не хватить. Плюс икс-фактор — проблемы со здоровьем. Те самые спина и шея способны помешать показать максимум. А если ты хочешь обыграть Рафу на грунте, других вариантов нет: либо достаёшь из себя всё, либо проигрываешь.
Серб прекрасно понимает, что сейчас идеальная возможность сотворить историю и нанести сопернику первое поражение в финале РГ. Все эти мелочи вроде холодной погоды и новых мячей идут на пользу первой ракетке мира, а выбивать оппонентов из зоны комфорта он умеет лучше всех в туре.
Джокович выйдет на корт умирать, слишком уж многое стоит на кону. Медицинские тайм-ауты и прочие маленькие хитрости будут использованы как только в этом появится необходимость. Шансы Надаля выше, но этот матч — не просто теннис (хотя качество игры обещает быть крайне высоким), а нечто большее.
Это реально эпическое событие, в котором будет переплетено множество интриг и факторов. Сражаться оба будут до самого конца, так что самое очевидное — плясать от верха. Вариант попроще — тотал больше 3.5 сета за 1.54. Ставка посмелее — тотал больше 39 гейма за 1.77. Ждём как минимум четыре сета, без тай-брейка вряд ли обойдётся. То есть 40 геймов мы наверняка увидим.
Любители рисковать могут подумать о победе Надаля через тотал больше 3.5 сета за прекрасный коэффициент 2.61. Логика следующая: поначалу теннис наверняка получится близким к равному, на фоне свежести первая ракетка мира навяжет борьбу. Но ближе к концу проблемы со здоровьем и трудности в прошлых раундах рискуют помешать Ноле. А Надаль получит дополнительное преимущество».
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