Сербия — Венгрия: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Венгрия.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«В первом туре Сербия проиграла на выезде сборной России, хотя даже смотрелась активнее подопечных Станислава Черчесова (1:3). А во втором туре случилась нулевая ничья с турками на своём поле, и тут уже гости смотрелись предпочтительнее. При этом красную карточку получил капитан и защитник Александр Коларов.



При таких раскладах и без того шаткой обороне сербов будет ещё труднее. Отсутствие в сборной опорника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича отрицательно сказывается и на центральной линии. Венгры могут не простить.



Дело в том, что сборная Венгрии показывает яркий футбол в атаке. Они заслуженно победили в гостях в Лиге наций Турцию (1:0) и чуть не оставили в дураках сборную России у себя дома (2:3). Российская команда вела со счётом 3:0 к 62-й минуте, но затем порядком расслабилась (чего делать с венграми нельзя) и пропустила два.



Впрочем, оборонять добытые результаты в Лиге наций для Венгрии тоже мало смысла. Впереди сражение за путевку на Евро-2020 в финале пути А с Исландией. Венгры тоже не прошли квалификацию, а в полуфинале победили сборную Болгарии со счётом 3:1.



На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны в предстоящем поединке. Букмекеры дают за такой вариант крепкий коэффициент 1.98. С обороной дела и у тех, и у других туговато, зато потенциал атаки внушительный. А без Коларова проблем в защите у хозяев станет только больше. Венгры не склонны плести кружева, зато они более чем конкретны у чужой штрафной площади».