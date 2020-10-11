Джокович — Надаль: прогноз Ярослава Перканюка на финальный матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч финала «Ролан Гаррос» — 2020 Новак Джокович — Рафаэль Надаль.

Ставка: победа Надаля за 1.75.

«Джокович никогда не блистал на грунте, особенно на «Ролан Гаррос». Это не значит, что серб не любит играть на вязких кортах, он банально не смог конкурировать с Надалем. В этом году Новак смотрится на «Ролан Гаррос» не лучшим образом и с серьезными перепадами. Он много допускает ошибок, особенно в простых ситуациях, где нужно забить в пустой корт или без фанатизма хладнокровно завершить розыгрыш. Слишком Джокович злоупотребляет укороченными ударами, тем самым действует предсказуемо. На пути к финалу теннисист затратил немало сил, особенно против Циципаса, где серб на ровном месте создал себе проблемы и провел на корте 5 сетов.



Надаль уже по традиции смотрится на Открытом чемпионате Франции невероятным образом. Он проводит головокружительные комбинации, действует с минимальным количеством ошибок и удивляет зубодробильным бэкхендом. В этом году испанец и не думает играть вторым номером, особенно на грунте, так как с первых же розыгрышей перехватывает инициативу и диктует свои правила. Рафаэль много жаловался на условия, при которых нужно играть в этом году, так как его не устраивали ни мячи, ни погода. Но это никак не помешало Надалю пробиться в финал, не проиграв ни одного сета.



Бывший тренер Джоковича Борис Беккер заявил, что на «Ролан Гаррос» Надаль – феноменален, чего не скажешь о Джоковиче, который много ошибается. И с этим трудно не согласиться, так как испанец вышел в финал на одном дыхании, он физически готов на все 100% и уверен в себе. Новак в последних матчах мучился на корте, он допускал несвойственные ошибки, волновался и держал все в себе. В этом поединки многое будет зависеть от старта, если Надаль включит максимальные обороты и поведет в счете – это будет начало конца для серба. К тому же Джокович вряд ли сможет выдержать еще одну изнурительную игру, если вдруг матч затянется».