Джокович — Надаль: прогноз Ярослава Перканюка на финальный матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч финала «Ролан Гаррос» — 2020 Новак Джокович — Рафаэль Надаль.
Ставка: победа Надаля за 1.75.
«Джокович никогда не блистал на грунте, особенно на «Ролан Гаррос». Это не значит, что серб не любит играть на вязких кортах, он банально не смог конкурировать с Надалем. В этом году Новак смотрится на «Ролан Гаррос» не лучшим образом и с серьезными перепадами. Он много допускает ошибок, особенно в простых ситуациях, где нужно забить в пустой корт или без фанатизма хладнокровно завершить розыгрыш. Слишком Джокович злоупотребляет укороченными ударами, тем самым действует предсказуемо. На пути к финалу теннисист затратил немало сил, особенно против Циципаса, где серб на ровном месте создал себе проблемы и провел на корте 5 сетов.
Надаль уже по традиции смотрится на Открытом чемпионате Франции невероятным образом. Он проводит головокружительные комбинации, действует с минимальным количеством ошибок и удивляет зубодробильным бэкхендом. В этом году испанец и не думает играть вторым номером, особенно на грунте, так как с первых же розыгрышей перехватывает инициативу и диктует свои правила. Рафаэль много жаловался на условия, при которых нужно играть в этом году, так как его не устраивали ни мячи, ни погода. Но это никак не помешало Надалю пробиться в финал, не проиграв ни одного сета.
Бывший тренер Джоковича Борис Беккер заявил, что на «Ролан Гаррос» Надаль – феноменален, чего не скажешь о Джоковиче, который много ошибается. И с этим трудно не согласиться, так как испанец вышел в финал на одном дыхании, он физически готов на все 100% и уверен в себе. Новак в последних матчах мучился на корте, он допускал несвойственные ошибки, волновался и держал все в себе. В этом поединки многое будет зависеть от старта, если Надаль включит максимальные обороты и поведет в счете – это будет начало конца для серба. К тому же Джокович вряд ли сможет выдержать еще одну изнурительную игру, если вдруг матч затянется».
- 11 октября 2020
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:43
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45