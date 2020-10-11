Новак Джокович — Рафаэль Надаль: прогноз Надежды Петровой на финал «Ролан Гаррос» 11.10

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петров дала прогноз на матч финала «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Рафаэль Надаль.



Ставка: победа Надаля за 1.67.

«Два сильнейших теннисиста мира. В целом, все без сенсаций – финал вполне логичен. Джокович в этом году хорош, у него, включая „Ролан Гаррос“, 37 побед и лишь одно поражение в том матче, где его дисквалифицировали. Он уже побеждал на этом турнире. Надаль — король «на земле». У него 12 (!) побед здесь, на турнире Роллан Гаррос. В сезоне у него показатели несколько скромнее, чем у Джоковича — 27 побед и 4 поражения.



Эти ребята встречались за карьеру, аж 55 (!) раз. По счету 29-26 ведет Джокович, а вот «на земле» уже преимущество Надаля, причем довольно весомое — 17 побед в 24 матчах. В этом году они встречались в Австралии на харде. Было это 12 января.



Надаль просто великолепен «на земле», — это его любимое покрытие. Он достаточно уверенно добрался до финала, обыгрывая всех со счетом 3-0. А вот Джокович изрядно помучался в полуфинале с Циципасом. Ему для победы понадобилось пять сетов – матч длился около четырех часов.



Победителем финала будет Надаль. Борьба предстоит серьезная, оба теннисиста будут биться до последнего. Отдадут на корте все свои силы. Выбираю ставку победа Надаля в матче».