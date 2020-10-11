Джокович — Надаль: прогноз Владимира Чаплыгина на финальный матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на финальный матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Рафаэль Надаль.

Ставка: победа Джоковича по средней скорости первой подачи с форой (+4.5 км/ч) за 1.85.

«Из целой россыпи ставок на статистические данные финального матча внимание привлекло пари на форы. Но это не обычные форы по геймам, а форы скоростных характеристики подач. Мне кажется, что к оценке возможностей Рафаэля Надаля и Новака Джоковича букмекерские аналитики подошли спустя рукава. По моим оценкам плюсовая фора на среднюю скорость 1-й подачи в пользу сербского теннисиста выглядит прямо-таки идеальной ставкой.



Итак, начнем со статистики выступления сегодняшних претендентов на титул по ходу турнира. Рафаэль Надаль на своей первой подаче выдавал от 174 км/ч до 183 км/ч. Причем максимальный показатель в 183 км/ч испанец продемонстрировал в полуфинальном поединке против Шварцмана. Джокович на турнире выдавал от 177 км/ч до 187 км/ч. Максималка зафиксирована в матче четвертого круга, а в полуфинале против Циципаса средняя скорость 1-й подачи вышла 186 км/ч.



Если вам мало статистики теннисистов на пути к финалу, то можно обратиться к довольно богатой истории личных встреч. Меня интересуют матчи исключительно в рамках Roland Garros. В 2015 году у Надаля средняя скорость 1-й подачи была 185 км/ч, а у Джоковича 186 км/ч. В 2014 году 175 км/ч у Рафы и 182 км/ч у Новака. Если копнуть глубже, то мы вновь увидим, что испанец уступает сербу. 179 км/ч против 184 км/ч или 186 км/ч против 187 км/ч. Почему-то сегодня букмекер предлагает нам плюсовую фору в пользу Джоковича. Наверняка народ прогрузит этот исход по полной программе. Но пока есть возможность – надо ставить. Даже с нулевой форой стоит брать исход в пользу Новака»,