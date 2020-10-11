Россия или Турция? Научись ставить на футбол в Академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Сегодня в Лиге наций УЕФА сыграют сборные России и Турции. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало – в 21:45 мск. В Академии ты узнаешь, как анализировать футбол, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»;
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;
- Олег Клепиков, нейропсихолог;
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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