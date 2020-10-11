Новак Джокович — Рафаэль Надаль: как сыграли, кто победил, какие прогнозы и ставки зашли

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос». В финальном матче Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира Надаль нанёс поражение первому сеяному, сербу Новаку Джоковичу, со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.



Надаль подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. Джокович один раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал один брейк.



Эксперты считали испанца фаворитом: ставки на его победу принимались за 1.70. С 1000 рублей можно было выиграть 1700 рублей. На Джоковича давали 2.41.



При этом букмекеры не ожидали, что встреча завершится быстро. Тотал меньше 40.5 гейма оценивался в 1.99, а тотал меньше 3.5 сета — в 2.60.



Победа Надаля в трёх партиях шла за 3.60, а победа одного из теннисистов в любом сете со счётом 6:0 — за 12.0.