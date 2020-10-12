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СКА — «Динамо»: эксперты назвали фаворита центрального матча дня в КХЛ

СКА — «Динамо»: эксперты назвали фаворита центрального матча дня в КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч „ТВ“.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Динамо» идёт за 3.18.

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Динамо» 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Итоговая победа СКА доступна за 1.65, победа динамовцев с учётом овертайма и буллитов оценена в 2.28. Ставки на гол Вадима Шипачёва принимаются за 3.05, а на гол Владимира Ткачёва — за 2.73.

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