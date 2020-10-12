Теннис Сандгрен — Аслан Карацев: прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Санкт-Петербурге Теннис Сандгрен — Аслан Карацев.

Ставка: победа Карацева с форой (+3) за 1.80.

«Безусловно, для многих теннисистов переход из грунтовых кортов в зал может стать непростым. Всё-таки нужно время на адаптацию. Поэтому у местных теннисистов может быть преимущество перед приезжими звёздами.



Сандгрен странным образом провёл свой последний матч в Париже против Галана Ривероса. Играл явно не на максимуме, с большим количеством ошибок и особо не напрягался. Такое ощущение, как будто у него были проблемы со здоровьем. Объяснить это довольно просто, ведь накануне он провёл тяжелейший пятисетовый матч против Хуркача.



Карацев заметно прибавил после возобновления сезона. Играл в финале трёх грунтовых челленджеров, два из которых выиграл. К сожалению, квалификацию на „Ролан Гаррос“ не прошёл, но проиграл-то он в финале не кому-нибудь, а Корде, который, в свою очередь, прошёл аж три круга.



Учитывая прогресс Аслана Карацева и домашнюю поддержу, весьма вероятно увидеть в этом матче борьбу. Для Сандгрена этот турнир в первую очередь несёт финансовую выгоду. Это первый приезд в Россию, и далеко не факт, что он будет выкладываться на полную. При этом есть вопросы и к физической подготовке американца. Стоит рассмотреть небольшую плюсовую фору на Аслана Карацева в этом противостоянии».